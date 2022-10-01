TV8’de hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programında, haftanın en yüksek puan alan yarışmacısı Zuhal Topal tarafından açıklandı. Heyecanın dorukta olduğu programda 50 bin TL’lik ödülün sahibi belli oldu. Zuhal Topal’la Yemekteyiz’de kim birinci oldu? İşte bu haftanın kazanan yarışmacısı…

30 Eylül Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında bu hafta iki yarışmacı birden kazandı. Süleyman Bey ve Muratcan Bey, 34’er puan alarak 50 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.

Murat Can Bey: 34 puan

Melek Hanım: 25 puan

Reşat Bey: 27 puan

Süleyman Bey: 34 puan

Tuğba Hanım: 29 puan