Ekranların sevilen yarışma programı ‘Yemekteyiz’in sunuculuğunu üstlenen Zuhal Topal, sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz hafta ailesiyle beraber tatil için Dubai’ye giden ünlü isim, hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı henüz açıklanmayan 46 yaşındaki oyuncu, paylaşımına bir de not düştü.

Topal, “Bayram mesajlarınıza cevap veremedim bu bayramı da böyle geçirmek kısmetmiş. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu ailesiyle birlikte nice bayramlar dilerim” ifadelerini kullandı. Zuhal Topal’a hayranlarından “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.