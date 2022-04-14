Duygu Asena’nın “Aslında Özgürsün” isimli roman uyarlamasında yer alacak Zuhal Olcay, Nişantaşı’nda görüntülendi. Muhabirlerin, Olcay’ın daha önce yaptığı “Tanıdık bir hikaye. Kadınla erkek tanışırlar, sevişirler, evlenirler. Sonra da erkek daha genç bir kadın için eşini terk eder” açıklamasını hatırlatmasının ardından sorulan “Bu sözler eski eşiniz Haluk Bilginer’e miydi?” sorusuna gülerek “Kolay gelsin” cevabını veren usta isim, son dönemin yükselen isimleri Gökçe Bahadır ve Serenay Sarıkaya’yı beğendiğini söyledi.