Zuhal Olcay: Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz

Geçtiğimiz akşam bir mekanda sahne alan Zuhal Olcay, 2,5 saat sahnede kalarak sevenlerine keyifli bir akşam yaşattı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hazırlanan salonda Zuhal Olcay “Mesafeliyiz, kalpler mesafeli olmasın” diyerek konserine başladı. Sahneden kaldığı süre boyunca iki farklı kostüm giyen Olcay, üç yıl önce Özlem Kaya tarafından hazırlanan ve bir yeni kostüm tercih etti. Ünlü sanatçı “Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz” diyerek yeni bir tartışma konusu başlattı.

“Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok!”

Sahne kıyafetlerine harcanan yüksek miktarlardan bahseden Zuhal Olcay, “Sahne kıyafetlerine bu kadar çok para harcamak yerine, kostümleri defalarca kullanmak zorundayız. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok! Popüler kültür; kıyafetiyle ve sahne performansıyla elbette ki bütündür. Performansımızın içinde o kıyafet de konuşulması gereken bir şey ama; günümüz dünyasında bu konuda daha tutumlu ve daha dikkatli olmalıyız.

Bir kıyafeti az 4-5 kez giymemiz, o 4-5 kereden sonra da o kıyafetin bazı yerlerini değiştirerek belki 4-5 kere daha giymeliyiz. Bir kumaşın beyaza boyanması için korkunç miktarlarda su harcanıyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık. Bizim de sahne kıyafetlerimiz konusunda böyle olmamız gerekiyor” dedi.

“Angelina Jolie elbisesini yıllar sonra kızı Zahara’ya giydirdi“

“Eternals” filminin galasında, annesi Angelina Jolie’nin 2014 Oscar Töreninde giydiği kıyafeti giyen kızı Zahara konusuna değinen Olcay, “Angeline Jolie elbisesini yıllar sonra kızına giydirdi. Bu bir farkındalık. Bunu gündeme getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.