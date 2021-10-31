Zuhal Olcay: AKM’de oynamadan ölmeyeceğim

Usta sanatçı Zuhal Olcay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Tekirdağ’da gerçekleşen baloda konser verdi. Olcay, Atatürk Kültür Merkezi’nin açılışı hakkında, “Orada oynamadan ölmeyeceğim” dedi.

Zuhal Olcay şöyle konuştu, “Benim O’na (Atatürk) ayrıca müteşekkir olduğum bir şey var. Ben O’nun Ankara’da kurduğu Devlet Konservatuarı’nda, beş yıl parasız yatımı okuyarak mezun oldum. O’na bambaşka çok daha fazla şükranla bağlıyım.

Ahdim olsun, bu gece açılışı yapılan ve daha önce sahnesinde defalarca oynadığım AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) bir oyun daha oynamadan gitmeyeceğim. Her ne kadar davet edilmemişsek de açılışa, orası zaten bizim. Orayı çok seviyorum. Orada oynamadan ölmeyeceğim” ifadelerini kullandı.