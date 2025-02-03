Yapımını 29ON Productions ile Berton Medya’nın üstlendiği, 21 Şubat’ta sinemalardaki yerini alacak olan yılın en eğlenceli filmi ‘Zorla Güvenlik’ten teaser yayınlandı. Hikayesi Serdar Şen’e ait filmin senaryosunu Ozan Sertdemir kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Caner Çetiner oturuyor.

Dikkat çeken kadro

Zorla Güvenlik’in kadrosunda genç yetenekli oyuncular ile milyonlarca aboneye sahip youtuberlar buluştu. Birbirinden eğlenceli anların yaşanacağı filmde Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü, Aslı Bekiroğlu, Furkan Rıza Demirel, Hakan Bulut, Şeyma Peçe, Uğur Güner, Tuna Tavus ve Şahin Irmak ile Gülhan Tekin yer alıyor.

“Zorla Güvenlik” filminin konusu

Hikayesi ve performanslarıyla sinema salonlarında seyircilerin yüzünü güldürmeye hazırlanan Zorla Güvenlik, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir genç annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu alıyor.

Yılbaşı gecesi başladığı iş yerinde mesaiye kalan Aydoğan (Evliya Aykan) kendini hayatının en büyük macerası içerisinde bulur. Hayranı olduğu oyun yayıncısı bir kadın ve bir başka influencer ekibi yeni bir içerik çekmek için aynı gece alışveriş merkezine sızar. Fakat içeriye giren tek yabancı onlar değildir hırsızlar da aynı anda soygun için içeri girerler. Artık Aydoğan bir kahraman olmak için elinden geleni yapacaktır.