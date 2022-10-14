30 Nisan 2022 tarhinde iş adamı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren Hadise, evliliklerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek boşanma kararı almıştı. Evliliklerinde henüz bir yılı bile tamamlayamadan Dinçerler’den tek celsede boşanan ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yayınladığı pozlarla dikkat çekti.

Göğüs dekolteli kıyafetiyle kamera karşısına geçen Hadise, perşembe gününe özel ‘tbt’ yaparak paylaştığı fotoğrafları ile takipçilerinden büyük ilgi gördü.