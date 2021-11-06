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Johnny Depp ve Amber Heard’ın milyonluk davasında önemli gelişme
Magazin

Johnny Depp ve Amber Heard’ın milyonluk davasında önemli gelişme

Çağla Şıkel Bomonti’de erkek arkadaşıyla yakalandı
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Çağla Şıkel Bomonti’de erkek arkadaşıyla yakalandı

Zor günler geçiren Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla yeni kare
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Zor günler geçiren Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla yeni kare

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