Zor günler geçiren Alişan’dan yeğenleri ve çocuklarıyla yeni kare

Kardeşi Selçuk Tektaş’ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, bir süredir yaralarını sarmaya çalışıyor. Bir sabah kuşağı programı ile anlaşma imzalayan Alişan, bugünlerde yeğenleri Eyşan ve Ceylan’ı yanından bir al olsun bile ayırmıyor.

Abisini kaybettikten sonra “İki çocuğum, iki yeğenim vardı. Şimdi dört çocuğum var” diyen Alişan, yeğenleriyle bol bol vakit geçiriyor. Geçtiğimiz gün çocukları ve yeğenleri ile keyifli bir gün geçiren ünlü şarkıcı, o anlardan bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.