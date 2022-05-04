Geçtiğimiz cuma günü yeni yaşını kutlayan Ziynet Sali’ye muhabirlere konuştuğu esnada pasta sürprizi yapıldı. Hem bayramı hem de doğum gününü aynı anda kutlama şansı bulan ünlü şarkıcı, “İki gün önce doğum günümdü. Hepimiz için güzel bir dünya diliyorum.” dedi.

Basın mensuplarının “Kıyafetlerinizi bir uygulama üzerinden satıp, yardıma muhtaç çocuklar için para topluyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?” sorusu üzerine Sali, “”Evet bunu UNICEF bünyesinde yapıyoruz. Çocuklar benim hassas olduğum bir konu. Yıllardır sahnedeyim. Çok kıyafet birikti. Ben de bu şekilde değerlendirmek istedim. Çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” şeklinde yanıt verdi. Yaklaşık iki buçuk saat konser veren Ziynet Sali, kendisini dinlemeye gelene misafirlere unutulmaz bir bayram akşamı yaşattı.