Seyirciler arasında Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün, Bekir Aksoy ve Nihat Kahveci gibi isimlerin yer aldığı yılbaşı konseri öncesi gazetecilerle sohbet eden Ziynet Sali, “Kendimi tecrübeli hissediyorum. Dünkü halimle bugünkü bile aynı değil ama cebim duygusal anlamda çok doldu. Maneviyat depom çok dolu” dedi. 2022 yılı ve yeni yılla alakalı konuşan Sali, “Hayatı akışına bırakmayı öğrendim. Çünkü hayat bildiği gibi geliyor. Herkese en başta sağlık diliyorum. Ondan sonrası akıp gidiyor” dedi.

20 yıldır müzik sektörü içerisinde yer aldığı belirten 47 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının “Kazancınızı nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “Önümüzde aslında kötü örnekler var. Birçok sanatçı büyüklerimiz yaşlandıkları zaman zor dönemler geçiriyor. Ekonomisini doğru yönetemiyor. Ben böyle sular seller gibi bir durum yok ama iyi yönetenlerdenim. Bu konuda danışmanlık alıyorum” diyerek yanıt verdi.

2023 yılını karşılama gecesinde Sali’yi, eşi Erkan Erzurumlu yalnız bırakmadı. Başarılı şarkıcı, yeni yılda çocuk isteyip istemedikleri sorusu üzerine ise “Ciddi bir durum. Akışıma bıraktım” şeklinde karşılık verdi.