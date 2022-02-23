Güzel şarkıcı Ziynet Sali instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarına gelen “estetik mi filtre mi?” sorusuna “Filtre tatlışlarlarım filtre” yanıtını verdi.

Ziynet Sali sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Sali, son yaptığı paylaşımında kuliste ayna karşısında hazırlık yaparken çektiği fotoğrafını yayınladı. Sali’nin, yanakları ve dudaklarındaki şişlik dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, “Estetik mi, filtre mi?” diye sorarken Ziynet Sali, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

46 yaşındaki şarkıcı, takipçilerine “Filtre tatlışlarlarım filtre… Estetik değil.” sözleriyle seslendi.