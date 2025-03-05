Memorial Sağlık Grubu’nun sağlık sponsoru olduğu dünya ve Türkiye rekortmeni kadın sporcular Şahika Ercümen ve Aysu Türkoğlu, “Zirvenin İzinde: Sporun Kadın Kahramanları” başlıklı söyleşide Memorial çalışanları ve genç sporcularla buluştu. 7 Mart’ta Zorlu PSM Meydan Fuaye’de gerçekleşen etkinlikte, sporun sınırlarını zorlayan kadın kahramanların ilham veren hikâyeleri paylaşıldı.

Memorial Sağlık Grubu CEO’su Bora Uludüz’ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, serbest dalış milli sporcusu Şahika Ercümen ve açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, kendi branşlarında ulaştıkları rekorları, zorlu süreçlerde nasıl motive olduklarını ve sporda kadın olmanın getirdiği deneyimleri anlattı. Etkinlik, genç sporcular ve spora ilgi duyan kadınlar için ilham verici bir atmosfer sundu.

“Kadınların cesaretine, hayallerine inanıyoruz”

Buluşmada konuşan Memorial CEO’su Bora Uludüz, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, başarılarıyla bizlere ilham veren, azimleriyle sınırları aşan çok değerli iki kadın sporcumuzla birlikte kutluyoruz. Bizim için spor, sanat ve sağlık ayrılmaz bir bütün. Başarıya giden yolda bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak en büyük güç kaynağımız. Biz de bu anlayışla, sporcularımızın sağlık yolculuklarında yanlarında olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu etkinliğin, sadece sporcularımıza değil, her yaştan insana ilham vermesini diliyorum. Kadınların gücüne, cesaretine ve hayallerine inanıyoruz” dedi.

“Kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin”

Milli sporcu Şahika Ercümen, sporun sadece fiziksel değil, zihinsel bir güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, “Spor yapmak, kişisel yolculuğunuzu kökten değiştirebilir. Spora başladığım günden bu yana tüm hayatımın ve bakış açımın tamamen değiştiğini söylemek çok da yanlış olmaz” ifadelerini kullandı. Ercümen, dalış sporunun hayatındaki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bir anda hiç evden çıkmayan bir çocuktan dünyanın her yerinde yarışmalara katılan bir çocuk haline geldim. Türk nesillerine ve gelecek sporculara tavsiyem; kimi zaman hayatınızda terslikler olsa da hayal kurmaktan ve kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin!”

“Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çabaladım”

Aysu Türkoğlu ise hedeflere ulaşmanın cesaret ve kararlılık gerektirdiğini belirterek, “Küçük bir kız çocuğuyken yapabileceklerimi hafife alanlar oldu. Fakat zorluklar beni yıldırmadı, hayallerimi gerçekleştirmek için çok çabaladım. Ben her zaman zorluklar karşısında pes etmeyen, mücadele eden kadınları takdir ediyorum. Benim içimde de asla pes etmeyen bir Aysu var” dedi. Türkoğlu, 8 Mart’ta kadınlara şu mesajı verdi: “ Hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin! Hayalleri için mücadele eden kadınlar eninde sonunda hedefine ulaşacaktır. Unutmayın ki hedefinize ulaştığınızda daha güçlü, mutlu ve başarılı bir kadın olacaksınız.”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kadın sporcuların başarılarını kutlayarak ve ilhamlarını paylaşarak taçlandıran Memorial Sağlık Grubu, sporun insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini desteklemeye ve ilham veren sporcuların hikâyelerini daha geniş kitlelere ulaştırmaya devam edecek.