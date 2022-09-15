Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği, başrollerini Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz ve Seda Bakan’ın paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi yayınlandığı tarihten itibaren ses getirmeyi başarmıştı. İzleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşan dizi, 100 milyon 420 bin saat izlenmeye ulaştı. Böylece Zeytin Ağacı, Netflix‘te 100 milyon saat izlenen ilk yerli yapım olarak büyük bir başarıya imza attı.

Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağı ise merak konusuydu. Bugün yaptığı açıklamayla Seda Bakan izleyicilere müjdeli haberi verdi. Dizinin Leyla’sı Seda Bakan “Dizimizin ikinci sezonu için onay çıktı” dedi.

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