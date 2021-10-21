Zeynep Korel annesini şikayet etmişti! İşte o karar

Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın öz kızları Zeynep Korel babasından kalan miras yüzünden annesi ile davalık olmuştu. Korel, annesi Hülya Darcan hakkında kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Korel’in şikayeti üzerine Savcılık, Darcan hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncu Darcan, kızının suçlamaları hakkında, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

Darcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığı

Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonrası verilen kararda şunlar yazdı; “Alınan tanık ifadesi, Zeynep Korel’in iddialarını doğrulamamaktadır. Zeynep Korel ile avukatı, tanık ifadesine karşı beyanda bulunması için defalarca çağırılmıştır. Birçok kez kolluk birimlerine müzekkere yazılmış, ancak taraflar ifade vermeye gelmemiştir. Zeynep Korel’in yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle dosyası sürüncemede kalmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Zeynep Korel’in iddialarını destekleyen objektif bir tanık, kamera kaydı ya da başka bir delile ulaşılmamıştır. Darcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.”