‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla tanınan Zeynep Koçak, o dönem gönlünü rol arkadaşı Oğuzhan Koç‘a kaptırdı ve ilişki yaşamaya başladılar. Oğuzhan Koç’un, ‘Bana Baba Dedi’ dizisindeki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşadığı ortaya çıkınca Koçak ile olan aşkları sona erdi.

Bir dönem rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Zeynep Koçak, iş gezisinden döndüğü zaman sevgilisi Oğuzhan Koç’un şüpheli hareketlerinden rahatsız olup bu durumun altında yatan nedenin ihanet olduğunu öğrenmişti. Uzun bir süre sessizliğini koruyan güzel oyuncu, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı soru-cevap ile gündem oldu.

Zeynep Koçak, bir takipçisinin “Hiç aldatıldın mı abla? Ben bugün aldatıldığımı öğrendim çok zor be. Allah’ından bulsun” sorusunu yöneltti. Takipçisinin sorusuna kayıtsız kalmayan Zeynep Koçak, yıllar önce uğradığı ihanete işaret ederek “Google’a bak” yanıtını verdi.

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