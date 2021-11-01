Zeynep Demirel’den eleştirilere cevap gecikmedi!

Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, Cadılar Bayramı için kostümler giydi ve sosyal medya hesabından paylaştı.

“Ekonomimizi dert edin”

Kötü yorumlara cevap vermekten çekinmeyen Zeynep Demirel, eleştiren takipçilerine, “Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler” cevabını verdi.