Sabaha karşı Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki şiddetli deprem, Hatay ve çevre illeri de etkiledi. Kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği bölgelerden biri olan Hatay’da, Hatayspor’un teknik direktörü olan eşi Volkan Demirel ile birlikte bulunan Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım çağrısında bulundu.

Son durumu gözyaşları içinde anlatan Demirel, “Hala enkaz altında olan tanıdıklarımız var. Hatay geneli felaket durumda. Yeterli destek, hastane ve ambulans yok. Lütfen bir şeyler yapın.” diyerek yardım istedi.

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