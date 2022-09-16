Önceki gün İstanbul’daki bir AVM’de kızı ile beraber dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerken görüntülenen Zeynep Demirel, kameralara poz vermeyi de ihmal etmedi. Daha öncesinde TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi ‘Seksenler’de Amelie Özdemir karakterine hayat veren güzel isim, muhabirlerin “Oyunculuğa devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine, “Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Güzel bir iş gelirse tabii ki düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

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