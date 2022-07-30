‘Boşver Arkadaş’, ‘Anlasana’, ‘Konuşamıyorum’, ‘İşte Hayat’ gibi şarkılarıyla hafızalarda yer edinen İlhan İrem, bir süredir tedavisi için yattığı hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberiyle başta dostları ve ailesi olmak üzere tüm hayranlarını hüzne boğan İrem ile ilgili bir paylaşım yapan Zeynep Beşerler, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yıllarca böbrek rahatsızlığıyla mücadele veren ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden 67 yaşındaki ünlü şarkıcı için bu zaman kadar kimsenin organ bağışı konusunda çağrıda bulunmadığını belirten Beşerler, Twitter hesabından paylaştığı yazıda “Kusura bakmayın ama yıllardır Levent’te diyaliz merkezinde tedavi gören İlhan İrem için kaçınızın organ bağışına destek olmak adına paylaşım oldu? Maalesef bu ülkede giden değerli” açıklamasında bulundu.

Kusura bakmayın ama yıllardir leventte bir diyaliz merkezinde tedavi gören #ilhanirem için kaçınızın,organ bağışına destek olmak adına paylaşımı oldu?Maalesef bu ülkede giden değerli. — Zeynep Beserler (@zeynep5erler) July 28, 2022