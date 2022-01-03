Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, paylaştığı fotoğrafla “Tuğba Özerk’e gönderme mi yapıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk daha önce Edis, Zeynep Bastık ve Reynmen‘i hedef alarak, “Hep mi ritim aynı olur ya? Pop müziği rezil eden insanlar!” demişti. Zeynep Bastık‘ın bir arkadaşı Bastık‘ın fotoğrafının üzerine “Pop müziği rezil ettiler” yazdığı bir kare paylaştı. Bu kareyi alıntılayarak sosyal medya hesabında paylaşan Zeynep Bastık‘ın bu paylaşımı, Tuğba Özerk‘e bir gönderme yaptığını akıllara getirdi. Tuğba Özerk şu sıralar yılbaşı gecesinde sahneye alkollü çıktığı iddialarıyla gündemde.

İşte o paylaşım: