Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Çeşme’de Tolga Akış ile dünyaevine giren Zeynep Bastık, evliliklerinde henüz bir yılı tamamlayamadan boşanma kararı almıştı. Özel hayatının yanı sıra yaptığı işlerle de konuşulmaya devam eden Bastık, konser ve Youtube geliri ile İzmir’in Urla ilçesinde aldığı lüks eviyle gündeme geldi.

Ünlü mimar Selina Kazazoğlu’nun dekore ettiği, geniş bir bahçeye sahip, havuzlu evin her tarafının sanat eserleriyle donatılması ise dikkatlerden kaçmadı. 29 yaşındaki şarkıcının doğayla iç içe olan evinin değerinin ise yaklaşık 40 milyon TL olduğu söyleniyor.