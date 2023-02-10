Kahramanmaraş merkezli olup ağır yıkımlara neden olan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde görev alan Arama ve Kurtarma çalışmaları ekibi, Kahramanmaraş’ta 15 yaşındaki Ayfer’i enkaz altından sağ olarak kurtardı. Enkaz Altında kalan Ayfer, kurtarma ekiplerinden Zeynep Bastık‘ın şarkısını açmalarını istedi.

‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını dinlemek istedi

Kahramanmaraş’ta, depremin 99. saatinde 15 yaşındaki Ayfer ve 101. saatinde ise 13 yaşındaki kardeşi Fatma enkazdan canlı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, kurtarma sırasında Ayfer’in isteği karşısında Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını genç kıza dinletti.

“Maddi manevi yanlarında olacağım”

Zeynep Bastık ise o anları izlemesinden sonra sosyal medya hesabından Ayfer’e ve kardeşine destek olacağını belirterek, “Ayfer’e ve kız kardeşine ulaştık. Ailesini, yakınlarını kaybettiğini öğrendik. Çok çok üzgünüm… En kısa sürede bir araya geleceğiz Ayfer’le O şarkı, konser ne isterse… Kız kardeşleriyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum. Ayfer sayende tarifsiz duygular içindeyim. Sana ve kardeşine sarılmak için gün sayacağım” sözleriyle duygularını iletti.

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