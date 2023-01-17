Omurga kemiklerini kırmasından dolayı bir süredir ev istirahatinde olan Zeynep Bastık, çıkamadığı konserlerin acısını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çıkarıyor.

Doktorundan ocak ortasına kadar sahne izni alamayan başarılı şarkıcı, evde geçirdiği zamanını aktif olarak kullandığı sosyal medyasında paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bastık, son olarak sarı mini elbisesiyle balkonundan yaptığı yeni paylaşımla ise çok konuşuldu. İddialı dekoltesiyle pozlar veren güzel şarkıcıya sevenlerinden yorum yağdı.

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