Youtube’da seslendirdiği akustik parçalarla çıkış yakalayan Zeynep Bastık, Dubai’de kışın ortasında yazı yaşadı. Sahne performansları ve sesiyle büyük beğeni toplayan Zeynep Bastık, tatil için Dubai’ye gitti.

Havuzda çekilen bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan güzel şarkıcının, “1987’den beri en sıcak Mart” notuyla paylaştığı pozuna 132 bin beğeni ve binlerce yorum yapıldı.

Güzel şarkıcının çok beğenilen gönderisine takipçileri, “Güzelliğinle güneşi kapatıyorsun” ve “Ama bu haksızlık, biz burda donuyoruz” gibi yorumlar yaptı.