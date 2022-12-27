Yılbaşında sahne almayı planlayan Zeynep Bastık , dün gittiği doktor kontrolünde iyileşme süreci devam ettiği için Ocak 2023 ortasına kadar sahneye çıkamayacağını öğrendi. Bastık, sosyal medyasından yaptığı açıklamada 30-31 Aralık tarihlerinde vereceği konserlerini iptal ettiğini duyurdu. Güzel şarkıcının, bu süreçte iptal etmek zorunda kaldığı konserlerden 3 milyon TL kaybettiği konuşuluyor.

Haber sonrası sosyal medya hesabında ev halini paylaşan Zeynep Bastık’a yüzlerce yorum geldi.

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