Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 9 Haziran’da dinleyicisi ile buluşacak ‘Eyvah’ isimli parçasının klibi için kamera karşısına geçti. Geçtiğimiz haftalarda bir konserinde ilk kez şarkısını seslendiren Bastık, hayranlarından olumlu tepkiler almıştı.

Tarihi yüz yıllık bir bir handa yapılan çekimler yaklaşık 16 saat sürdü. 80 kişilik ekibin çalıştığı projede şarkıcıya, Avustralya’da ve Türkiye’de modellik yapan Efe Çakar eşlik etti.

Klipten görüntüler de yayınlayan Zeynep Bastık, paylaşımına “Perşembe 00:00 Eyvah! ❤️‍🔥🔥” notunu düştü.