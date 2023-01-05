Son olarak Katar’da düzenlenen Dünya Kupası etkinliklerinde sahne alan Zeynep Bastık, Türkiye’ye döndükten bir süre sonra evindeki merdivenlerden düşerek iki omurga kemiğini kırmıştı. Tedavi olduktan sonra haftalardır evde istirahat eden Bastık, sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya hız kesmeden devam ediyor.

Önümüzdeki haftalarda konserlerine devam etmesi beklenen 29 yaşındaki şarkıcı, son olarak iç çamaşırıyla çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak, gün içerisinde yaptığı ve yapacağı işleri şu şekilde sıraladı: “Terapiye girdim. Üstüne scans Emdr aldım. Yeni telefonuma eski telefonumu aktardım. Haftalık işlerimi organize etti. Şimdi ton balıklı salatamı yapıp Kısmetse Olur izleyebilir.”