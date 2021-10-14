Zeynep Bastık Memleketine Dönüyor
İzmir Arena’da 23 Ekim’de gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Festival, son dönemin en sevilen isimlerini sahnesinde ağırlayacak.
Memleketi İzmir’de sahne performansı sergileyecek olan Zeynep Bastık‘ın yanı sıra Jabbar, Güntaç Özdemir, Köfn, Hend ve Mertkan Akd’da festivalde sahne alacak.
Festival kapsamında miksoloji ve gastronominin önemli temsilcilerinin atölyeleri, özgün tasarımcıların butikleri, damakları şenlendirecek sokak lezzetleri ve gün boyu sürecek eğlendirici aktiviteler festival severlerle buluşacak.
Biletler için: bit.ly/izmirtickets