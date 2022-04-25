Zeynep Bastık, önceki akşam Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bastık, “Fotoğraf çekimi yaptık, yemek yedi. Şimdi de eve gidiyorum. Çok güzel fotoğraflar çektik proje için. Çok yoğun geçiyor. Yaz geliyor artık. Sahneler var, turneler var.” dedi.

“Bizim bayramımız”

Muhabirlerin, “Önümüz bayram, bayram planınız ne?” sorusuna yanıt veren ünlü şarkıcı, “Bayramda sahnede değilim. Bazı zamanlar ailemle birlikte vakit geçirmek için özel günlerde sahne almıyorum.” ifadelerini kullandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında da konuşan güzel şarkıcı, “Bizim bayramımız… Ben hala kendimi çocuk gibi hissettiğim için ‘Bizim bayramımız’ diyorum. Coşkuluyuz, güzel bir gün…” açıklamasını yaptı.