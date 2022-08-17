Son olarak 2021 yılında yayınladığı ‘Zeynodisco’ albümüyle 7 şarkısını birden müzikseverlerle buluşturan Zeynep Bastık, önceki gün İstanbul’daki bir AVM’de objektiflere yansıdı. Yoğun bir konser turnesi içerisinde olduğunu belirten Bastık, “Birkaç günlük boşluğumuz vardı. Biz de işlerimizi halletmek için İstanbul’a geldik. Bir süre daha buralarda olacağım.” şeklinde konuştu.

Çıkaracağı yeni şarkılar hakkında konuşan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı, “Yakın zamanda sürpriz şarkılarımız gelecek. Şu anda çok detay veremiyorum ama güzel olacak” diyerek hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.