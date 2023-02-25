Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’ndeki arama kurtarma çalışmalarında 15 yaşındaki Ayfer ve 13 yaşındaki kardeşi Fatma kurtarılmıştı. 10 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından Ayfer’in ilk isteği, Zeynep Bastık’ın ‘Gül Beyaz Gül’ şarkısını dinlemek olmuştu. Antalya Büyükşehir itfaiye ekibi, genç kızın bu isteği üzerine cep telefonundan şarkıyı açmıştı.

Tüm bunların ardından hastanede tedavisi devam eden Ayfer ile telefon görüşmesi yapan Bastık, duygusal bir görüşme yaptı. Ünü şarkıcı, yapılan görüşmede Ayfer’e mora vermeye çalıştı.