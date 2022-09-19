Şarkıcı Zeynep Bastık, 2021 yılının temmuz ayında kendisinin menajerliğini yapan Tolga Akış ile nikah masasına oturmuştu. 1 yıl süren evliliklerinin ardından ayrılma kararı alan çift, anlaşmalı olarak boşanmışlardı. Boşanmayla ilgili uzun süredir sessiz kalan Zeynep Bastık, Show TV’den Ömür Sabuncuoğlu’yla yaptığı röportajda konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı “Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık.” diye konuştu.

Evlilik yürütmenin günümüzde çok zor olduğunu ifade eden Bastık, en büyük hayallerinden birinin bebek sahibi olmak olduğunu “Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim” ifadeleriyle dile getirdi.

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