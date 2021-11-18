Zerrin Tekindor’un tek kişilik performansı “Toz” İstanbul’da!
Zerrin Tekindor’un tek kişilik gösterisi “Toz” IKSV’nin gerçekleştirdiği 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapılacak prömiyerinden sonra 27-28 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM’de sahnede olacak. Hira Tekindor’un yönettiği Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yeni oyunu Toz, yıl boyunca sahnelerde olacak.
Toz’un konusu ne?
Handan isimli karakterin ve hafızasındaki annesi Feri’nin hikayesi, 1960’lardan günümüze uzanan hikayesini konu alan oyun, Handan’ın çocukluğundan bugününe kadarki olayları anlatacak.