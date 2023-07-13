4 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanacak olan yeni şarkısı için çok heyecanlı olan Zerrin Özer, klip çekimi sırasında düşüncelerini dile getirdi.

Snob Magazin’de yer alan habere göre; Ünlü sanatçı, “Yeni bir tarz ve yeni bir Zerrin Özer’le 4 Ağustos’ta müzik severlerin karşısında olacağım. Bu şarkım dahil olmak üzere bir sonraki şarkılarımla Z kuşağıyla tanışmak istiyorum. Z kuşağı diyorum ama ben aslında tüm kuşakların sanatçısıyım ve herkese hitap etmek istiyorum. Buradan mutluluğumu da sizlerin aracılığıyla paylaşmak istiyorum. İçim kıpır kıpır” ifadelerini kullandı.