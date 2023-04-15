Bir süredir gözlerden uzak yaşayan başarılı sanatçı Zerrin Özer, Haziran 2022’de müziği bıraktığını açıkladıktan birkaç ay sonra müziğe geri döndü. Zaman zaman paylaşımlarıyla konuşulan Özer, uzun süredir sakladığı hastalığını açıkladı.

Kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Zerrin Özer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderlinem ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden” diyerek isyan etti. Ünlü isim, paylaşımını yorumlara kapalı yaptı.