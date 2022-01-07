Son zamanların gözde oyuncularından Zendaya, rol aldığı “Euphoria” dizisinin 2. sezon prömiyerinde giydiği elbiseyle yine kendine hayran bıraktı.

Giydiği her kıyafeti en iyi şekilde taşıyan ve kıyafetleriyle oldukça konuşulan Zendaya, Valentino‘nun İlkbahar 1992 koleksiyonundan siyah-beyaz çizgili bir elbise tercih etti. Zendaya, kırmızı halıda giydiği vintage elbisesi ve zarafetiyle tüm gözleri üzerine topladı.

“Euphoria” dizisinin 2. sezon prömiyerinden kareler:

Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer ve Jacob Elordi‘nin başrolünde yer aldığı “Euphoria” dizisinin ikinci sezonu 9 Ocak pazar günü HBO Max‘de yayınlanacak.