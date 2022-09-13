26 yaşındaki ABD’li oyuncu Zendaya, geçtiğimiz yıl HBO yapımı Euphoria’daki başarılı performansıyla drama dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde ödül alarak Emmy kazanan en genç oyuncu unvanını almıştı. Güzel oyuncu bu yıl ikinci kez Emmy’de ödülünü aldı.

Son dönemin parlayan yıldızı Zendaya, Euphoria dizisindeki performansıyla bu sene de ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde ödül alarak Emmy kazanan en genç oyuncu ve bu dalda iki kere ödül alan ilk siyahi kadın olarak tarihe geçti.

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