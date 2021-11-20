Zeki Müren’ın hayatı film oluyor! Fragman tarihi açıklandı…

Ayla, Müslüm, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Çiçero gibi filmleriyle pek çok başarıya imzasını atan yapımcı Mustafa Uslu, geçtiğimiz gün bir magazin programına konuştu. Uslu, Zeki Müren’in hayatının beyaz perdeye taşınacağını açıkladı.

Megastar Tarkan’ın Zeki Müren’in anısına bir film yapılacağı için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Mustafa Uslu, şarkıcının proje hakkında düşündüğünü fakat filmde rol almayacağı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Yapımcı Mustafa Uslu, Zeki Müren rolü için “Bildiğimiz bir isim mi bu, yoksa ilk kez izleyeceğimiz birisi mi?” sorusunu “Aslında bir sahne sanatçısı ama çok bildiğiniz bir isim değil. İnşallah bu filmle birlikte bütün Türkiye onu tanıyacak” şeklinde yanıtladı.

Filmde, Zeki Müren’in hayatındaki önemli anlara ve dönüm noktalarına yer verileceğini belirten Uslu, ilk fragmanın Müren’in doğum günü tarihi olan 6 Aralık’ta sinemaseverler ile paylaşılacağını açıkladı.