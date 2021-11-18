Zehra Güneş’in ‘leather and leather’ kombini

“Denim on Denim” yani kot üstüne kot akımını tamamen deri kombinlerle de yaparak modanın nabzını tutabilirsiniz. deri kombin uyarlamaları bu yıl oldukça modayken Türkiye A millî takımının voleybolcusu Zehra Güneş‘in de radarından bu trend kaçmadı.

Siyah deri pantolunu ve üstüne aldığı motorsikletçi deri ceketiyle moda severlerden tam not alan Güneş, kombinini beyaz çantası, içine turunculuk katılan spor ayakkabıları ve klasik kemik yapılı güneş gözlüğü ile tamamladı.





Binlerce kişi tarafından beğeni toplayan fotoğraflar “Yolumun üzerinde…” notu ile paylaşıldı. Çok beğeni alan bu fotoğraflar takım arkadaşı Ebrar Karabulut‘u da kayıtsız bırakamadı.