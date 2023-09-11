2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Filenin Sultanları’ndan Zehra Güneş, sadece saha içinde değil, aynı zamanda özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 15 sayı kaydederek finalde büyük bir rol oynayan Güneş, 23 yaşında genç ve yetenekli bir voleybolcu olarak spor dünyasında adını duyuruyor.

Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan başarılı sporcunun kendisinden 7 ve 5 yaş küçük iki kız kardeşi bulunuyor.

Mina Güneş, ablaları gibi Vakıfbank Spor Kulübü’nde smaçör mevkiinde görev alıyor. Zehra Güneş’in küçük kardeşi Mina, 2006 doğumludur ve 1.82 boyundadır.

Ortanca kardeş olan İrem Güneş, 2004 doğumlu ve Vakıfbank’ta pasör çaprazı pozisyonunda oynayan bir voleybolcudur ve boyu 1.88’dir.