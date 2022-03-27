Mehmet Demirkol, VakıfBank SK ve Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusu Zehra Güneş’i YouTube’daki programında ağırladı.

Demirkol’un sorduğu tüm soruları içtenlikle yanıtlayan Güneş’in açıklamaları izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

Zehra Güneş, Mehmet Demirkol’un “Hayatını bir duvar yazısıyla özetlesen hangisini seçerdin?” sorusuna “Hayat bize çorba yapıp elimize çatal verdi” yanıtını verdi.

Mehmet Demirkol, “Şimdi baktım da notlarımı alıp soruları çıkarırken Instagram takipçin geçen hafta 1.7’miş. Bir hafta 1.8 olur, yayınlandığında 2 olacak muhtemelen” dedikten sonra “Kulaklığında çalan playlistin ilk sırada hangi şarkı var” diye sordu.

Zehra Güneş, Mehmet Demirkol’un sorusu üzerine “Modu değişen bir insanım sürekli” dedikten sonra düşünüp “Sefo olur herhalde” yanıtını verdi.