Ülkemizi dünyada temsil eden Vakıfbank Spor Kulübü’nün yıldızı Zehra Güneş, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ilk gününden beri deprem bölgesine yaptığı yardımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sosyal medya hesabından, ”Depremzede ailelerimizin birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerinin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişime geçin” takipçilerine duyurdu.

Eski Fenerbahçeli voleybolcu Kim Yeon-Koung ve Brezilyalı Ana Beatriz gibi isimler de Zehra Güneş’in yardım çağrısına kayıtsız kalmayarak destekte bulundular.

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