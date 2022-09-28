Hadise ile evliliklerini sonlandırma kararı alan Mehmet Dinçerler, cuma günkü boşanma davası öncesinde Rodos’ta tatile çıktı. Dinçerler’in tatil esnasında Zehra Çilingiroğlu ile aynı karede görüntülenmesi aşk dedikodularına neden oldu.

Basına yansıyan haberlerden sonra Zehra Çilingiroğlu’nun avukatı, söz konusu dedikoduları yalanlayarak şunları söyledi: “Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir. Konu hakkında tüm hukuki ve cezai başvuru haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz”