Geçtiğimiz gün 25 yaşına giren Hülya Avşar‘ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önce annesi ardından sevgilisi Mürsel Kaya ile doğum gününü kutladı. Çilingiroğlu, ilk kutlamasını annesi Avşar ile Yeniköy’de bir balıkçıda yaptı.

Avşar ile yemek yedikten kısa bir süre sonra mekandan ayrılan Zehra Çilingiroğlu, soluğu sevgilisinin yanında aldı. İkili, Etiler’de bulunan Da Mario adlı restoranda buluştu. Bir süre baş başa romantik bir yemek yiyen aşıklar, mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 25 yaşına basan Çilingiroğlu, “Her şey yolunda. İlişkimiz güzel gidiyor” diyerek sevgilisi Mürsel Kaya ile uzaklaştı.

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