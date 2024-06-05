Rüya Takımı serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor! Dört arkadaşın İstanbul’un görkemli tarihine doğru maceraya atıldığı Medusa’nın Pusulası maceracıları bu sefer Bergama’nın mitolojisini keşfediyor. Tarihi, fantastik, mitolojik hatta coğrafi bilgiler barındıran serinin ikinci kitabı Zehirli Hayal, öğreterek eğlendirmeye devam ediyor. Gazeteci – eğitimci yazar Gülşah Elikbank’ın kaleme aldığı Zehirli Hayal, Genç Destek etiketiyle şimdi tüm kitapçılarda.

“Zehirli Hayal” arka kapak yazısı:

Rüya Takımı, yine soluksuz bir maceranın içine düşüyor. Bergama Antik Kenti’nde ölümsüzlük iksirinin peşine düşenleri durdurmayı başaramazlarsa, hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Gülşah Elikbank’ın kaleme aldığı ve çocukların çok severek okuduğu serinin ilk kitabı Medusa’nın Pusulası romanında, Yerebatan Sarnıcı’ndaki sınavı başarıyla geçen Cem, Ayşe, Gizem ve Mert’i serinin bu ikinci kitabında zor bir görev bekliyor.

Mitoloji ve Efsaneler Okulu’nda büyük bir gizemle karşılaşan Cem, Ayşe, Gizem ve Mert’in çok sevdikleri Lokman Öğretmen, ölümsüzlüğün formülünü bulmak üzereyken şüpheli bir şekilde zehirlenir. Takip ettikleri ipuçları onları Bergama’ya kadar sürükler. Acaba dört maceraperest yeni görevlerini başarıyla tamamlayabilecek midir?