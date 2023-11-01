Sonbaharın serin rüzgarları ve kısalan günler, çoğumuzu sıcak yataklarımızda daha uzun süre kalmaya çekiyor. Bu mevsimde iyi bir gece uykusu elde etmek hiç kolay olmasa da uykuya ayırdığınız sürenin yaşam kalitenizle nasıl bir bağlantısı olduğunu anlamak, uykunuzdan verim almak için ilk adım.

İşte uzmanlara göre kendimize en uygun yatma saatini seçmenin altında yatan sır: Uykuya dalma ve uyanma zamanınızın arasındaki matematiksel hesaplama! İngiltere Biyobank’ta 88,000 katılımcının verileriyle yapılan yeni bir araştırmaya göre saat 22.00 civarında uyumanın (yatağa daha erken veya geç saatlerde gidilmesiyle kıyaslandığında) bireylere kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini azaltarak koruma sağladığını ortaya koyuyor.

Bilim insanlarına göre vücudun, iç saatini yeniden ayarlamak için gerekli olan sabah güneşi gibi önemli sinyalleri kaçırmaması gerekiyor. Uzun bir süre boyunca vücut saatinin düzgün bir şekilde sıfırlanmaması yani size uygun saatte uyumamak ve uyanmamak, vücudunuzdaki iltihaplanmayı artırabilir veya glukoz düzenlemesini bozabilir. Tüm bunlar, kardiyovasküler hastalık oluşmasının riskini arttırabilir.

Tüm ihtiyaçlarımız gibi, uyku ihtiyaçları da kişiseldir. Ancak, uyanma saatinize dayalı olarak ne zaman yatmanız gerektiğini belirlemek için geliştirilmiş olan “Uyku Hesaplayıcıları” size mutlaka yardımcı olacaktır.

İyi bir gece uykusu için, yalnızca erken yatmak değil doğru zamanda uyanmak da önemlidir. Vücudun doğal ritimlerine dayanan bir formül kullanan Uyku Hesaplayıcı, sizin için en iyi uyanma veya uyuma zamanını hesaplar. Özellikle, hesaplayıcı, hangi saatte uyanmanız gerektiğini inceleyerek, bu saatten geriye doğru çalışır ve bu, her sabah taze ve uyanık hissetmeyi deneyimleyeceğiniz anlamına gelir. Klişeleşmiş şekilde bilinen ‘en az sekiz saat uyku’ tabii ki gerçek hayatta her gün uygulamaya elverişli olmayabilir. Bunun yanında, herkesin uykuya dalması için bir ‘’sihirli saat” yoktur.

Uykunun kalitesi, temelde süresinden daha önemlidir. Bu sebeple kulağa ilginç gelse de uykunuzun 90 dakikalık döngülerini göz önünde bulundurarak belirleyeceğiniz bir uyku süresi, uzun bir uykudan çok daha dinlendirici olabilir. Ayrıca, uyuma saatini planlarken uzmanlara göre ortalama 14 dakika olan uykuya dalma süresini göz ardı etmemek, daha dinç bir uyanışa katkıda bulunabilir. Bir döngü ortasında uyanmak, ertesi gün yorgun ve sinirli hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle, yeni hesaplayıcıya göre işte uyanmanız gereken zaman ve uyumanız gereken en iyi saatler:

Eğer saat 6’da uyanmanız gerekiyorsa…

Saat 20.46, 22.16 veya 23.46’da yatmanız gerekiyor veya eğer daha geç bir saat uyumanız gerekirse 01.16’da yatmanız uygun olacaktır.

Eğer saat 7’de uyanmanız gerekiyorsa…

Saat 21.46 veya 23.16’da yatmanız gerekiyor. Bu saatler erken ise, 00.46 veya 02.16 da işinize yarayacaktır.

Eğer saat 8’de uyanmanız gerekiyorsa…

Saat 22.46, 00.16, 01.46 veya 03.16’da yatmanız tavsiye edilir. Sonuç olarak, herkesin uyku saatleri farklıdır, ancak uyanma saatinizi göz önüne alarak uyuma saatlerinizi ayarlamak, daha iyi bir gece uykusu almanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, iyi bir gece uykusu, her günün başlangıcı için büyülü bir anahtardır.

Tuana Eryiğit