Türk rock müziğinin güçlü isimlerinden Demir Demirkan, Zamanda Saklı romanından ilhamla hazırladığı şarkı serisinin ikinci parçası “Suçlusun” ile dinleyicilerle yeniden buluştu. Şarkı, 11 Nisan itibarıyla Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Şubat ayında yayımlanan “Yüreğime Vur Kadehi” ile kitabın ilk bölümünü müziğe taşıyan Demirkan, bu kez romanın ikinci bölümünden esinlenen “Suçlusun”da içsel yüzleşmeleri ve zamanla silikleşen suçluluk duygularını rock müziğin sert ve duygusal tınılarıyla bir araya getiriyor.

Söz, müzik ve düzenlemesi Demirkan’a ait olan parça, Stüdyo Lavega’da kaydedildi. Miksi Tarkan Gözübüyük, mastering’i ise Evren Göknar tarafından yapıldı. Parçada Onur Akça (davul) ve Tansu Kızılırmak (bas gitar) da yer alıyor. Zamanda Saklı romanını satırlardan notalara taşıyan Demirkan, edebiyat ve müziği buluşturarak çok katmanlı bir anlatım sunuyor. “Suçlusun”, bir karakterin iç çatışmalarını ve geçmişle yüzleşmesini müzikal bir dilde yorumluyor. Demir Demirkan’ın yeni teklisi “Suçlusun” tüm dijital platformlarda yayında.