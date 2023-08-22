1919 yılında işgal altındaki İstanbul’da düşman kuvvetlerine karşı örgütlenerek Anadolu’da başlatılan eşsiz bir direnişin hikayesini, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington Kupası efsanesinin etrafında kurgulayarak beyazperdeye taşıyacak olan Zaferin Rengi sinema filmi çekimler için geri sayıma başladı!

Eşsiz dostluklar, benzersiz bir aşk ve tarihe damga vurmuş bir spor müsabakasının nefes kesen hikayesiyle örülmüş olan Zaferin Rengi güçlü oyuncu kadrosu ile önümüzdeki sezonun en iddialı sinema filmleri arasında olmaya aday.

UNUTULMAZ BİR HİKAYENİN BENZERSİZ KAHRAMANLARI

Filmin ana kahramanı, Fenerbahçe’nin kurucu üyesi ve efsane kaptanı Galip Bey’i canlandıracağı daha önce açıklanan yeni neslin yetenekli oyuncularından Kubilay Aka ve Peyker rölünde yer alacak olan Gülper Özdemir dışında filmde; ekranların ve sinemanın güçlü oyuncularından Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) da dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figür ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularına hayat verecek.

Yapımcı ve yönetmen Abdullah Oğuz tarafından Eylül ayında çekimlerine başlanacak olan Zaferin Rengi 2024’ün ilk yarısında seyirci ile sinemada buluşacak.