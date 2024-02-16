16 Şubat Cuma günü sinemalarda izleyici ile buluşacak olan, sezonun merakla beklenen ‘ZAFERİN RENGİ’ filminin galası geçtiğimiz akşam, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve filmin yapımcısı ve yönetmeni Abdullah Oğuz’un ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Filmin oyuncuları; Kubilay Aka, Gülper Özdemir, Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Birce Akalay ve Yılmaz Adam Bayraktar’ın hazır bulunduğu gala, iş, sanat, spor ve medya dünyasının yanı sıra cemiyetten de pek çok ünlü ismi ağırlandı.

İki binden fazla konuğun ağırlandığı görkemli gala için AKM Opera katına filmin dekor ve kostümlerinden oluşan özel bir sergi alanı oluşturuldu. Millî mücadele dönemindeki Fenerbahçe Futbol Takımı’nın forma, krampon ve toplarının yanı sıra, Cumhuriyet tarihinin en büyük spor başarılarından biri olarak kabul edilen General Harington karşılaşmasının Fenerbahçe tarafından kazanılan kupası da ilk kez Fenerbahçe Müzesi’nin dışında Gala’da sergilendi.

Filmin gösterimi öncesi hoş geldiniz konuşmasını Nejat İşler ile yapan filmin yapımcı ve yönetmeni Abdullah Oğuz sahneye gecenin ev sahipliğini paylaştığı Fenerbahçe SK Başkanı Ali Koç’u davet etti. Ali Koç yaptığı konuşmasında; ‘Bu güzel akşamda, hepimiz aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk. Filmin her dakikasında; İyi ki bu milletin evlatlarıyız, iyi ki bu vatanın emrindeyiz diye düşüneceğinizden eminim. Bu film, Türk milletinin, İstanbul’un işgali sırasında, vatanı için mücadele ederken yaşadıklarını ilmek ilmek anlatan bir kilometre taşıdır. Bu filmi kadın erkek, genç yaşlı herkes izlemeli. Fenerbahçeli olsun olmasın bu filmi izleyen herkes; Ülkesinin ve milletinin geçmişiyle gurur duyup, bugünlere ne fedakarlıklarla geldiğimizi derinden hissedip, bu vatanın yarınlarına, bu milletin geleceğine daha da inançla, daha da güçlü bağlarla sarılacak.’ İfadelerini kullandı.