Zafer Algöz Üç Kuruş dizisine dahil oldu

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Ercan Kesal, Mustafa Kırantepe ve Uğur Yıldıran gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisi yayın hayatına dün akşam hızlı bir giriş yaptı.

Üç Kuruş’un ikinci bölümde karşımıza çıkacak güzel oyuncu Nesrin Cavadzade‘nin dizide babasını kimin oynayacağı merak konusuydu. Oyuncu Zafer Algöz, dün akşam ilk bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisine dahil oldu. Usta oyuncu, dizide bir mafya liderinin kızı Bahar‘a hayat verecek olan Cavadzade’nin babası Nezih‘i canlandıracak.